988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı. Sebebini öğrenen garsonlar ağladı

Kaynak: Haber Merkezi
988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı. Sebebini öğrenen garsonlar ağladı
Michigan'da bir müşteri, vefat eden bir arkadaşının anısına garsonlara 32 dolarlık hesaba 308 bin liraya yakın bahşiş bıraktı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir restoranda çalışanlar, unutulmaz bir jestle karşılaştı. Hesabı 32 dolar olan bir müşteri, garsonlara 10 bin dolar (yaklaşık 308 bin lira) bahşiş bıraktı.

Restoranda bahşiş oranları genellikle %15-25 civarında olsa da, Şubat ayının başında yaşanan bu olay herkesi şaşırttı. Garsonlar, hesabı ödeyen müşterinin fişe 10 bin dolar yazdığını gördüklerinde gözlerine inanamadılar.

Restoran yöneticisi Tim Sweeney, "Genelde arada sırada 100 dolar bahşiş görürüz. Ama bu kadar büyük bir şey görmemiştik." dedi.

Mark ismiyle bilinen müşteri, restoranda 32 dolarlık bir hesap ödedi ve ardından 10 bin dolarlık bahşiş bıraktı. Bu kadar büyük bir miktar karşısında şaşkına dönen Sweeney, müşterinin hata yapmadığından emin olmak için onunla konuştu.

Sweeney, "Kendisiyle görüştüm ve bahşişi teyit ettim. Devam etmek istediğini söyledi." dedi.

Müşteri, bu cömert jestini yakın zamanda vefat eden bir arkadaşının anısına yaptığını açıkladı. Sweeney, "Cenaze için şehirdeydi. Bu, pek çok insanı etkileyen gerçekten bir nezaket eylemiydi." diye ekledi.

Restorandaki ekip, 10 bin dolarlık bahşişi dokuz kişi arasında eşit olarak paylaştı. Böylece her garson o gün eve yaklaşık 1.111 dolar götürmüş oldu.

Bu olay, müşterinin cömertliği ve vefat eden arkadaşına saygısı nedeniyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kişi, bu jestten etkilendiklerini ve müşterinin davranışını takdir ettiklerini belirten yorumlar yaptı.

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