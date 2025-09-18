99 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 77 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarda da 18 sivil öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yönelik ağır saldırıları sonucunda ise 4 kişi hayatını kaybetti.