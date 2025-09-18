99 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA
99 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 99 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 77 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarda da 18 sivil öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yönelik ağır saldırıları sonucunda ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Son Haberler
ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
99 Filistinli hayatını kaybetti
99 Filistinli hayatını kaybetti
Ukrayna'ya savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar
Ukrayna'ya savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
Malatya'da silahlı kavga
Malatya'da silahlı kavga