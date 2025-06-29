99. Gazi Koşusu'nun kazananı Cutha ile Ahmet Çelik oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı, "Cutha" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

İLK ÜÇ SIRA

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci tamamladı. 2.30.38'lik derecesiyle Asuman Yenice'nin sahibi olduğu Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı "Handsome King" ikinci, 2.30.40'lık derecesiyle de Melih Temel'in sahibi olduğu, Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 16 numaralı "Special Man" üçüncü oldu.

AHMET ÇELİK PROTESTO EDİLDİ

9 numaralı ikici olan Handsome King isimli atın sahibi Asuman Yenice yarışta Ahmet Çelik'i protesto etti. At yarışı heyeti sonucu değiştirmedi. Ahmet Çelik şampiyonluk konuşmasını yaparken seyirciler tarafından yuhalandı. Bazı seyircilere Ahmet Çelik'e alkışlarla destek verdi. Protestolar kupa verilirken de devam etti.