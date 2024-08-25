99 kaçak yakalandı

Kırklareli'nde ükeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 99 sığınmacı yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs ise işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, 15 Ağustos'tan bu yana yürüttükleri çalışmalarda 99 kaçağı yakaladı.
Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bununla beraber, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.