99 yaşında ilk kez pasta yedi

13 Aralık 1925’te dünyaya gelen Katica Tkalec, tam 99 yıl sonra unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Hırvatistan basınında fazlasıyla yer bulan haberlere göre Hırvatistan’ın Kapela Podravska köyünde yaşayan Katica’nın hayatındaki bu özel gün, Ludbreg Kızılhaçı çalışanlarının girişimiyle farklı bir anlam kazandı. Kuruluşun müdürü Mirjana Jerbić öncülüğündeki ekip, Katica’ya sıcak bir battaniye, yeni bir televizyon ve yiyecek paketi hediye etti. Ancak, Katica için en büyük sürpriz hayatında ilk kez bir doğum günü pastasına sahip olmaktı.

"BÜYÜK ZORLUKLAR İÇİNDE BÜYÜDÜK"

Katica, çocukluk yıllarını anlatırken duygulandı. “Biz çok fakirdik, çocukluğumuzda böyle lükslerimiz yoktu. Bir pasta hayal bile edemezdik,” diyerek yoksulluk içinde geçen yıllarını paylaştı. Bu nedenle, 99 yaşındaki bir kadının ilk doğum günü pastasıyla tanışması hem dokunaklı hem de ilham verici bir hikaye oldu.

DAHA NİCE YILLARA KATİCA!

Katica, ailesi ve komşularının da katıldığı sade bir kutlamayla bu anlamlı günü tamamladı. Onun için sadece bir pasta değil, aynı zamanda sevgi dolu bir jest olan bu an, Katica’nın yüzünü güldürdü ve çevresindekilere unutulmaz bir hatıra bıraktı. Ludbreg Kızılhaçı’nın bu duyarlı yaklaşımı, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güzel bir örneği olarak dikkat çekti.