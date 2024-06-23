A haber Sabah ve Takvim eş zamanlı hacklendi

Dün gece saatlerinde iktidara yakınlığı ile bilinen 3 sitenin YouTube kanallarına eş zamanlı bir siber saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrasında A Haber, Takvim ve Sabah gazetelerinin YouTube kanalları hacklendi.

3 sitede yer alan binlerce videoya şu anda herhangi bir erişim sağlanamıyor. Sosyal medyada çokça konuşulan bu saldırıyı şu ana kadar herhangi bir grup üstlenmezken, 3 siteden de herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Hack saldırısı sonrasında 3 sitede de Tesla logosu yer alırken, kanalda bulunan bütün videolar Tesla markasının videoları ile yer değiştirmiş şekilde gözüküyor.

Kanalların takipçileri resmi bir açıklama beklediklerini sosyal medya hesaplarından ifade etti.