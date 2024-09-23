A Jet pilotu 'Uçuş sürem doldu' dedi, yolcular havalimanında kaldı

Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotunun uçuş süresinin dolduğunu söylemesi üzerine uçuş ertesi güne ertelendi. 18.15 uçuşu için havalimanına gelen yolcular ise isyan etti.

Türk Hava Yolları'na bağlı Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de yapacağı Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na geldi. Yolcular işlemlerini tamamlayıp kalkış saatini beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği anons edildi. Ancak uçak o saatte de kalmadı. Yapılan ikinci bir anons ile de kalkışın saat 20.00'ye ertelendiği duyuruldu. Saat 20.00'yi geçtiği halde uçağın kalkmaması üzerine biletli yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Görevlilerin pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi nedeni ile seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını söylemesi üzerine yolcular isyan etti. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği belirtildi.