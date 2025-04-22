A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Almanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 7. Grup'taki 5. maçını 7 Mayıs Çarşamba günü Avusturya ile Sivas’ta yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü Almanya'ya konuk olacak. Müsabaka, Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milliler, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başlayacak.

ADAY KADRODA BULUNAN İSİMLER

Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

Kaleci: Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)

Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)

Sağ oyun kurucu: Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun, Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto)

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş, Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)

Son Haberler
Hindistan’da turistlere silahlı saldırı
Hindistan’da turistlere silahlı saldırı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli Livakovic'e eleştiri
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli Livakovic'e eleştiri
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Van’da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van’da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trabzonspor - Göztepe maçı çocuklara ücretsiz
Trabzonspor - Göztepe maçı çocuklara ücretsiz