A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 7. Grup'taki 5. maçını 7 Mayıs Çarşamba günü Avusturya ile Sivas’ta yapacak. Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü Almanya'ya konuk olacak. Müsabaka, Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.
Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki milliler, 20 kişilik kadrosuyla 5 Mayıs Pazartesi günü Sivas'ta kamp çalışmalarına başlayacak.
ADAY KADRODA BULUNAN İSİMLER
Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:
Kaleci: Enis Yatkın (Beşiktaş), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)
Sol kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Danyel Kaya (Beykoz Belediyespor)
Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)
Sağ oyun kurucu: Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Buğra Olgun, Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto)
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş, Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)