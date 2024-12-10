A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu

Kaynak: İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Maçlar Çin, Bulgaristan ve Japonya’da oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya’da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki grupları şu şekilde:

1. hafta (Xi’an, Çin)

Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda

2. hafta (Burgaz, Bulgaristan)

Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna

3. hafta (Chiba, Japonya)

Japonya, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya

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