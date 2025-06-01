A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı

Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Süper Lig'de maçların tamamlanmasının ardından TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

YARIN İLK 15 DAKİKA BASINA AÇIK ANTRENMAN OLACAK

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, sınırlı bir oyuncu grubunun katılımıyla yapılan antrenman, öncelikle fitness salonundaki kuvvet ve mobilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada da pas ve aerobik koşu çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

A Milliler, yarın saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak.

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