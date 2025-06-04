A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya ile karşılaşacak

Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile oynayacağı ikili temas maçları için Heidelberg şehrine gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Frankfurt'a hareket eden ay-yıldızlılar, sonrasında karayoluyla Heidelberg kentine ulaşacak.

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Milliler, 6 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de SNP Dome Heidelberg'te Almanya ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak ve 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. A Milli Takım'da Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) dönen Sevgi Uzun kafileye dahil olurken, Berfin Sertoğlu ve Sehernaz Çidal çalışmalarını bireysel programları dahilinde İstanbul'da sürdürecek.

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