A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda bir isim kadrodan çıkarıldı

Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda bir isim kadrodan çıkarıldı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın grup maçlarını Yunanistan'ın Pire kentine hareket edecek.

Şampiyonaya 12 kişiyle gidecek millilerde Sehernaz Çidal, aday kadrodan çıkarılan isim oldu.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

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