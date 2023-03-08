Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası grubu belli oldu

Eleme grubunu liderlikle noktalayan A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki grubu belli oldu.



D GRUBUNDA MÜCADELE EDECEK

Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen organizasyonda, kuraya ikinci torbadan giren A Milli Kadın Takımı, D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşti. Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.

LİDERLER DOĞRUDAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak.

Grup ikincileri ile üçüncüleri ise çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.