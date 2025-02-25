A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti

Kaynak: DHA
A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 2'nci hafta maçında Pendik Stadı'nda ağırladığı Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 1-0'lık İrlanda mağlubiyeti sonrası ikinci maçında Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı ağırladı. Maçın başından sonuna etkin bir oyun sergileyen milliler, rakibini Elif Keskin'in 33'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

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TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç ile Ural Aküzüm, TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, TFF Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Kadir Şen mücadeleyi tribünden takip etti.

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4 Nisan 2025 tarihinde Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, 8 Nisan 2025'te yine Slovenya ile Sivas Stadyumu'nda oynayacak.

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