A Milli Kadın Futbol Takımı’nın rakibi Yunanistan

Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın rakibi Yunanistan

Uluslar Ligi’nde tek galibiyeti bulunan ve 3 puanla 3. sırada yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Yunanistan'a konuk olacak.

Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.

Ay-yıldızlı takım, grubunda oynadığı son karşılaşmada konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.

B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

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