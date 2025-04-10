A Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu. Schwechat'taki Multiversum Schwechat salonunda oynanan maçta Milliler, ikinci yarıda gelen ataklara direnemeyerek galibiyeti rakibe bıraktı.
MAÇIN DÖNÜM NOKTASI
İlk yarıyı 13-13 beraberlikle tamamlayan takımlar, ikinci yarıda dengeli bir mücadele sergiledi. 35. dakikada 17-15 öne geçen Milliler, 45. dakikadan itibaren Avusturya'nın hücum baskısına dayanamadı. Rakibin seri golleriyle skoru 22-22'ye getiren Avusturya, maçın son bölümlerinde farkı açarak galip geldi.
İSPANYOL HOCA İLK MAÇINA ÇIKTI
Ocak ayında göreve gelen İspanyol teknik direktör David Ginesta Montes, Milli Takım'ın başındaki ilk resmi maçını yönetti. Kaleci Merve Erbektaş'ın sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadığı maçta, Aslı İskit Çalışkan 8 golle takımının en skorer ismi oldu.
13 NİSAN'DA RÖVANŞ MÜCADELESİ
Türkiye, rövanş maçını 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Amasya Spor Salonu'nda oynayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak karşılaşmada Milliler, 8 sayılık farklı galibiyetle tarihlerinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.