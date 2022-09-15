15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları Polonya'ya şans tanımadı

Filenin Sultanları Polonya'ya şans tanımadı

Filenin Sultanları dolu dizgin...

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 22:48
Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1'le geçti

Filenin Sultanları Polonya'ya şans tanımadı
+
Aa
-

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonda son maçında milliler, Polonya'yı 25-10, 23-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, turnuvada ev sahibi İtalya ile Sırbistan'ı da 3-1'lik skorlarla yenmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
1
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
2
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
3
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
4
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Azerbaycan, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
5
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
﻿Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
6
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
7
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
﻿AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Böyle şey görülmedi: Sivasspor'un Cluj maçı öncesi formaları kayboldu
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Puşide-i siyah meclis kürsüsünde  
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿Esenyurt'ta güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İYİ Partili kadınlar Afyonkarahisar'da atağa kalktı
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.