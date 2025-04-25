A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi

Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı ve eski sporcusu Güneş Çapa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.


Fenerbahçe'de hem voleybol hem de basketbol oynayan, Türkiye'de çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşayan, milli takımda ilk kaptan olma unvanına sahip Güneş Çapa yaşama gözlerini yumdu. Konuyla ilgili Fenerbahçe de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taziye mesajı yayımladı.

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Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma unvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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