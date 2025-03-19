A Milli takım 910 gün sonra İstanbul’da oynayacak: 2 yıldız oyuncu cezalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
A Milli takım 910 gün sonra İstanbul’da oynayacak: 2 yıldız oyuncu cezalı

A Milli Takım Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmek için Macaristan ile karşılaşacak. Milli Takım, 910 gün aradan sonra ilk kez İstanbul’da oynayacak. Kritik maç ta 2 yıldız oyuncu kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak. Rövanş ise 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Puskas Arena'da oynanacak. Milliler eşleşmeyi geçmesi durumunda A Ligi'ne yükselecek.

A Milliler; Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele etti. Ay-yıldızlılar, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 6 puan aldı ve 3. sırada bitirdi.

MİLLİLER 910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA OYNAYACAK

Son yıllarda Anadolu'da farklı şehirlerinde oynayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Macaristan maçında 2 futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ay-yıldızlılarda ayrıca Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı.

A Millilerde ayrıca 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Millilerde; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, müsabakada sarı kart görmesi durumunda rövanşta oynayamayacak.

3 FUTBOLCU İLK KEZ DAVET ALDI

Ay-yıldızlılarda 3 futbolcu, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez milli takımda yer aldı. Millilerde ayrıca Emre Mor da yaklaşık 2.5 yıllık aranın ardından yeniden çağrıldı.

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