A Milli Takım A Ligi’ne yükselirse muhtemel rakipleri kimler?

Futbolda milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan'ı konuk etti. Milli takım, Rams Park'ta oynanan ilk maçı 3-1 kazanırken golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

A Milli Takım ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Macaristan'da 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçının ardından A Milli Takım rakibini elemesi halinde A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı A/B Ligi play-off etabından toplamda 4 takım A Ligi'ne yükselecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde ise gelecek sezon için şu anda 12 takımın yeri garanti.

A Milli Takım'ın turu geçmesi halinde diğer muhtemel rakipleri, 23 Mart Pazar günü play-off'ta oynanacak rövanş maçlarından sonra belli olacak.

Play-off etabında oynanan ilk maçlarda Ukrayna Belçika'yı 3-1 mağlup ederken Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanista'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu turdaki rövanş maçlarının ardından A Ligi'nde yer alacak 4 takım daha netlik kazanacak.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Ukrayna/Belçika

Avusturya/Sırbistan

Yunanistan/İskoçya