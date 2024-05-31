A Milli Takım Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında millilerimiz Azerbaycan karşısında galip geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

Milli takım 43. dakikada öne geçti. Miray'ın sağdan ortasında arka direğe seken topu kontrol eden Eda'nın şutunda top rakip oyuncunun eline çarptı. Hakemin penaltı noktasını göstermesiyle topun başına geçen Ebru, sol köşeye vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelede başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi izledi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

Puanını 6'ya çıkaran Türkiye, grubundaki 4. maçında 4 Haziran Salı günü Bakü'de Azerbaycan'ın konuğu olacak.

Grubundaki 3. maçında da galibiyete ulaşamayan Azerbaycan ise 1 puanda kaldı.

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