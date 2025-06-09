A Milli Takım Aziz Sancar'ı ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
A Milli Takım Aziz Sancar'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Milli Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu'na T.C. Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Takım oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de eşlik etti.
Prof. Dr. Aziz Sancar ve Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan merkez hakkında bilgi alan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra tesisi gezdi.

SANCAR İMZALI KİTAP HEDİYE ETTİ

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ile takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ile çeşitli hediyeler takdim etti. Sancar da Hacıosmanoğlu, Ayaz ve milli futbolculara hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplardan hediye etti.

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