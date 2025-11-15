A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

Galatasaray'da gece yarısı şok ayrılık! Takımın efsane ismiydi...Galatasaray'da gece yarısı şok ayrılık! Takımın efsane ismiydi...Spor

A Milli Takım Bulgaristan'a karşı! Play-off için kritik 90 dakika - Resim : 2

Leroy Sane hocasını utandırdı!Leroy Sane hocasını utandırdı!Spor

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Spor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu!Spor
Galatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı! Herkes ters köşe olduGalatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı! Herkes ters köşe olduSpor