A Milli Takım depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım depremi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu şekillenen A Milli Takım'da 7 yıldız önemli ismin turnuvaya götürülmeyeceği ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2024 kadrosu bugün resmen açıklanacak.

Sakatlıklar nedeniyle genişletilmiş kadrodan yedi oyuncunun çıkarılması bekleniyor.

Teknik direktör Montella, nihai kararını vermeden önce Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Söylentilere göre, bu görüşmede Montella'nın listesinde iki değişiklik yapıldı.

İtalya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Montella, "Bazı oyuncuların hayallerini kısa süre içinde yarım bırakmak zorunda kalacağım. Bu, insani olarak beni üzecek ancak görevim gereği bazı kararlar almak zorundayım" demişti.

Montella ve milli takım menajeri Hamit Altıntop dün gece bir araya gelerek Euro 2024 kadrosunu sonlandırdı. Kadrodan çıkarılması muhtemel yedi oyuncu şöyle sıralanıyor:

• Cenk Tosun - Beşiktaş

• Abdülkadir Ömür - Hull City

• Bertuğ Yıldırım - Rennes

• Samet Akaydın - Fenerbahçe

• Berat Özdemir - Trabzonspor

• Doğan Alemdar - Troyes

• Oğuz Aydın - Alanyaspor

Ancak, savunma oyuncuları Çağlar ve Ozan ile forvet Enes'in sakatlanmaları planları değiştirdi.

Altıntop, Samet Akaydın ve Cenk Tosun'u kadroda tutmaya karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cenk ve Samet'in yerine çıkarılacak oyuncular büyük yankı uyandıracak.

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