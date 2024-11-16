A Milli Takım, Galler karşısına çıkacak. İşte muhtemel ilk 11’ler

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A Milli Takım, Galler karşısına çıkacak. İşte muhtemel ilk 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. Maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel ilk 11'i belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde başarılı sonuçlar elde eden A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında bugün Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler: Darlow, Neco Williams, Joe Rodon, Cabango, Ben Davies, Joe Allen, Sheehan, Daniel James, Harry Wilson, Brennan Johnson, Mark Harris.

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