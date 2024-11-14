A Milli Takım Galler'e hazır

Kaynak: DHA
A Milli Takım Galler'e hazır

İstanbul'da A Milli Takım, 16 Kasım'daki Galler maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana sakat oyuncular katılamadı, İrfan Can destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanın başlangıcında ısınma hareketleri, ardından rondo ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Son bölümde ise duran top organizasyonlarına odaklandılar.

Bugünkü antrenmanda, sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavi gören Ahmed Kutucu yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım ise antrenmana katıldı. Ayrıca, TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, antrenmanı tribünden takip etti.

Sakatlığı nedeniyle Galler ve Karadağ maçları aday kadrosunda bulunamayan İrfan Can Kahveci ise antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşlarına başarılar diledi. A Milli Takım, yarın saat 11:00'de yapacağı antrenmanla Galler maçına son hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye hareket edecek.

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