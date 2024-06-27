A Milli Takım geç açıldı. Filipinler'i devirdi

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A Milli Takım geç açıldı. Filipinler'i devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde oynanan hazırlık maçında Filipinler’i 84-73 yendi.

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Ay-yıldızlılar; Doğuş Özdemiroğlu, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı’dan oluşan ilk beşiyle sahaya çıkarak, pota altında etkili Filipinler karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden gösterdiği performansla ilk periyodu 24-21 önde kapattı.

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Karşılıklı basketlerin olduğu ikinci çeyrekte, sık yapılan oyuncu değişiklikleri ve savunmada aranan performansın sergilenememesine rağmen Türkiye, soyunma odasına 42-40 önde girdi. Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı açan milli takım, son çeyreğe 64-56 üstün başladı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı 84-73 kazandı.

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Tarık Biberovic, attığı 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Can Korkmaz 12 sayı, Sertaç Şanlı ve Kenan Sipahi ise 9’ar sayı ile katkıda bulundu. Ayrıca, Can Korkmaz ve Göktuğ Baş, ilk kez milli formayı giydi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlediği mücadelede, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı. A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne hazırlık kapsamında 7 Temmuz’a kadar Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak.

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