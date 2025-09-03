A Milli Takım, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Vincenzo Montella idaresinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan çalışmada, dün akşamki idmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman öncesi hazırlık yapan futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik antrenmanları gerçekleştirildi. Son bölümde ise taktik maç oynandı. A Milli Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

A Milli Takım, Gürcistan - Türkiye mücadelesi öncesindeki resmi çalışmasını yarın saat 11.15'te Riva'da yapacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık kısmı basına açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da ise İstanbul Havalimanı üzerinden maç için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket edecek.

Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e inişin ardından karşılaşmanın yapılacağı Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00'de (TSİ 19.00) statta bir basın toplantısı yapacak.