A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama

Ay Yıldızlıların yeni teknik direktörü Montella yönetimindeki A Milli Takım Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürürken ilginç bir detay göze çarptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

A Milli Takımımız, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile oynayacağı özel maçın ve 21 Kasım'da Cardiff'te Galler ile oynayacağı EURO 2024 Eleme karşılaşmasının hazırlıklarını yeni hocası Montella yönetiminde sürdürdü.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 2

İki farklı gruba ayrılan Ay – Yıldızlı futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 3

14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başladı.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 4

15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 5

Millilerin çiçeği burnunda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 6

Ay-Yıldızlılar, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 7
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 8
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 9
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 11
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 12
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 13
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 14
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 15
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 16
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 17
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 18
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 19
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 20
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A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama 21
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