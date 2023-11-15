A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

A Milli Takımımız, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile oynayacağı özel maçın ve 21 Kasım'da Cardiff'te Galler ile oynayacağı EURO 2024 Eleme karşılaşmasının hazırlıklarını yeni hocası Montella yönetiminde sürdürdü.