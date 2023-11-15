A Milli Takım ikiye bölündü! Montella'dan ilginç uygulama

Ay Yıldızlıların yeni teknik direktörü Montella yönetimindeki A Milli Takım Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürürken ilginç bir detay göze çarptı.
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
A Milli Takımımız, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile oynayacağı özel maçın ve 21 Kasım'da Cardiff'te Galler ile oynayacağı EURO 2024 Eleme karşılaşmasının hazırlıklarını yeni hocası Montella yönetiminde sürdürdü.
İki farklı gruba ayrılan Ay – Yıldızlı futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı.
14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başladı.
15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı.
Millilerin çiçeği burnunda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.
Ay-Yıldızlılar, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.