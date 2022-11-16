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Türkiye-İskoçya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Diyarbakır'da özel gün. A Milli Takım İskoçya karşısında. Türkiye-İskoçya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 03:37
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A Milli Takım İskoçya karşısında: Maç hangi kanalda?

Türkiye-İskoçya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
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Dünya Kupası'na katılamayan A Milli Takım, bugün Diyarbakır'da İskoçya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek.

Kastrati’nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler. 

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA? 

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İskoçya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

Maça takımların şu onbirleriyle çıkmaları bekleniyor:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Cenk

İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser

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