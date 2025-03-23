A Milli Takım Macaristan karşısında

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım Macaristan karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Macaristan'a konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rövanşında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 20.00'de Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Maç TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak.

MİLLİ TAKIM AVANTAJLI

Milliler, İstanbul'da oynanan maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılarak avantaj sağladı. Ay-yıldızlılar müsabakadan galip ayrılması veya berabere kalması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Macaristan'ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

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