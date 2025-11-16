A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

KAAN AYHAN, ABDÜLKERİM VE KEREM KATILMADI

Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmana; sakatlığı sebebiyle Kaan Ayhan ve ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakçı ile Kerem Aktürkoğlu katılmadı.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Bulgaristan maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular ise pas ve taktik çalışması yaptı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU İDMANI İZLEDİ

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de izledi.

MİLLİ TAKIM YARIN SEVİLLA'YA HAREKET EDECEK

Milli takım, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İspanya mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı kafile, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla kentine hareket edecek.