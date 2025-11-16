A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı.

Sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkartılırken, Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise kadroya dahil edildi.

İşte konuyla ilgili yapılan açıklama;

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."