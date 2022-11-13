Emre Mor aday kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe, Emre Mor'un sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım Aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.