A Milli Takım’da flaş gelişme. 2 yıldız isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Milli takımda hazırlıklar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok ve Fenerbahçe’nin orta sahası İsmail Yüksek’in kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan kadroya Berke Özer’in dahil edildiği açıklandı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi."

KARADAĞ VE İZLANDA MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında Karadağ ile karşılaşacak. Mücadele 11 Ekim Cuma günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak.



Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında ise A Milli Takım, İzlanda'ya konuk olacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak.