A Milli Takım'da hedef Polonya

Turgay Beşyıldız

A Milli Takımımızın; genel bilançosunda toplam mağlubiyet sayısı, galibiyet sayısından fazla iken; özellikle son yıllarda oynadığı karşılaşmalarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı nihayet başarmıştı. Oynadığı son özel karşılaşmadan ise golsüz bir skorla ayrılan ay-yıldızlı ekip, gol averajındaki eksi olan aradaki farkı ise bir türlü kapatamamanın, ezikliğini yaşıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı; 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlık kapsamında, İtalya ile dün gece oynadığı 90 dakika öncesinde, üç ay önce yaptığı son hazırlık maçında da, Avusturya’ya deplasmanda farklı bir skorla mağlup olarak, spor otoritelerini de şaşırtmıştı.

Tam 72 yıl sonra; yine bir hazırlık karşılaşmasında güçlü rakibi Almanya’yı, deplasmanda kendine yakışan bir futbolla geçtiğimiz yılın kasım ayında 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde, dün gece ki hazırlık maçında, yine aynı şampiyonada bir başka grupta mücadele edecek İtalya ile 0-0’lık bir skorla berabere kaldı.

Ay yıldızlı ekip, genel gol averajındaki eksi durumunu (-43), oynadığı son hazırlık karşılaşmasında da düşüremeyerek, yine aynı negatif sayıda kaldı.

A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son 90 dakikayla birlikte, tarihindeki toplam 625’ inci karşılaşmasına çıkmış oldu.

A Millilerimiz; bir asırlık tarihinde 341'ı resmi, 284'ü özel olan 625 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 235 yenilgi ve 148 beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 269'u deplasmanda, 272’si evinde, 84'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 852 gol atarken, kalesinde 895 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -43 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım; dünya üzerinde 208 ülkenin bulunduğu 7 kıtadan, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti.

Millilerimiz; 624 karşılaşmanın 543'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle (Avustralya) yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta ise Antartika! Bu da o kıtanın coğrafi durumundan kaynaklanıyor!

Kırmızı beyazlılarımız, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla almıştı. Bunlara en son üç ay önce deplasmanda oynadığı 6-1’lik Avusturya mağlubiyetini de eklerken, rakibi karşısında aldığı bu skor oldukça şaşırtmıştı.

En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık galibiyetlerle elde etmişti.

Türkiye, geride kalan 625 karşılaşmasından sadece birini hükmen kazanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle, karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.

Kırmızı beyazlılar dün gece İtalya’nın Bologna kentinde, renktaşı olan ev sahibi ile 0-0’lık skorla sahadan berabere ayrılırken, bu ay içerisinde başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi umut verdi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde, ilk karşılaşmasından önceki son hazırlık maçını, deplasmanda Polonya ile oynayacak. Ay yıldızlı ekip; bu 90 dakikayı, önümüzdeki 10 Haziran pazartesi günü saat: 21.45’de, Polonya’nın başkenti Varşova’daki, Varşova Ulusal Stadyumu’nda kartallar lakaplı, kırmızı-beyazlılarla ile oynayacak.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem triyosu ise henüz açıklanmadı.