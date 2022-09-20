20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?

A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?

A Milli Takım'da teknik direktör Kuntz'un görevden alınacağı ileri sürüldü. Kuntz'un yerine bir Türk hocanın geleceği bildirildi

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 18:38
Takip Et

A Milli Takım'da Kuntz'la yolların ayrılacağı iddia edildi

A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?
+
Aa
-

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Stefan Kuntz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Stefan Kuntz'la yollar ayrılacak, yerine bir Türk hoca getirilecek.

Kuntz'un TFF yönetimini neden kızdırdığı da ortaya çıktı.

Alman teknik adamın Türk futbolunu takip etmek yerine Milli Takım maçları dışında daha çok Almanya'da kalması en önemli neden olarak gösterildi. Sezon başında Süper Lig'de 1. hafta maçlarını izlemek yerine Almanya'da Bundesliga maçında televizyon yorumculuğu yapmasının da yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.

Bir diğer nedenin de A Milli Takım'a futbolcu seçimindeki tercihlerinin olduğu bildirildi. Tercih yanlışlıklarının Kuntz'un Süper Lig maçlarını yeterince takip etmemesinden kaynaklandığı da ileri sürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
5
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
7
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?
﻿A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?
﻿A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi
﻿Sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi
﻿Sahte altın dolandırıcısı yakayı ele verdi
﻿Takla atan araçta ölümden döndü
﻿Takla atan araçta ölümden döndü
﻿Takla atan araçta ölümden döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.