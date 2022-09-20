﻿A Milli Takım'da operasyon: TFF'yi kızdıran Kuntz gidiyor, yerine kim geliyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Stefan Kuntz'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Stefan Kuntz'la yollar ayrılacak, yerine bir Türk hoca getirilecek.

Kuntz'un TFF yönetimini neden kızdırdığı da ortaya çıktı.

Alman teknik adamın Türk futbolunu takip etmek yerine Milli Takım maçları dışında daha çok Almanya'da kalması en önemli neden olarak gösterildi. Sezon başında Süper Lig'de 1. hafta maçlarını izlemek yerine Almanya'da Bundesliga maçında televizyon yorumculuğu yapmasının da yönetimi rahatsız ettiği ifade edildi.

Bir diğer nedenin de A Milli Takım'a futbolcu seçimindeki tercihlerinin olduğu bildirildi. Tercih yanlışlıklarının Kuntz'un Süper Lig maçlarını yeterince takip etmemesinden kaynaklandığı da ileri sürüldü.