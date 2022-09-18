﻿A Milli Takım'da zorunlu değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadroda değişiklik yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Ay-yıldızlılar, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

İsmail Yüksek kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılırken, Tolga Ciğerci daha önce 3 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.