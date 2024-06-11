A Milli Takım'da Samet Akaydin depremi

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A Milli Takım'da Samet Akaydin depremi

Samet Akaydin'in Polonya karşısında gösterdiği performans sonrası Vincenzo Montella'dan flaş bir hamle geldi. Montella, Braga forması giyen Serdar Saatçi'yi kadroya çağırdı.

EURO 2024'e günler kala A Milli Futbol Takımımız, Polonya ile hazırlık maçı oynadı.

Türkiye, Swiderski ve Zalewski'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Milli takımın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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SAMET AKAYDİN DAMGA VURDU
Sezon başında Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan, ardından Panathinakios'ta kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Polonya'nın attığı ilk golde büyük hata yapan Samet Akaydin, ceza sahasına atılan uzun topa müdahale etmeye çalışırken kafa vuruşunu Polonyalı futbolcuların önüne doğru attı ve Swiderski topu ağlarla buluşturdu.

Bu hata sonrası taraftarlar başta Samet Akaydin olmak üzere Vincenzo Montella'ya büyük tepki gösterdi.

Samet Akaydin'in kadroya neden alındığını soran taraftarlar, futbolcunun oynamaması gerektiğini savundu.

Bu olay sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

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SERDAR SAATÇİ KADROYA ALINDI!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Braga forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı, A Milli Takım'a davet edildi.

Bu hamle taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

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