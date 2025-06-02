A Milli Takımda üç eksik

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda son olarak pas ve minyatür kalede şut çalışması gerçekleştirildi. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörüyle birlikte çalışma yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, MUSTAFA VE UĞURCAN'IN DURUMLARI NET DEĞİL

Hakan Çalhanoğlu bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçecek olan Hakan'ın tedavisi orada devam ediyor. Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır'ın da hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Bu iki isim yapılacak tetkikler sonrası durumuna karar verilecek.

Milliler, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, bugün saat 23.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket edecek.