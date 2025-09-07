A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşıyor

Dünya Kupası Elemeleri’ne Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız ikinci maçta İspanya’yı Konya’da ağırlıyor.
Ay Yıldızlılar, son Avrupa Şampiyonu İspanya'yı yenerek Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE-İSPANYA İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.
TÜRKİYE 0-4 İSPANYA CANLI ANLATIM
1' Michael Oliver’ın ilk düdüğüyle karşılaşmaya İspanya başladı.
4' Nico Williams'ın şutunda Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.
6' Gol! Pedri'nin ceza sahası dışından attığı golle İspanya 1-0 öne geçti.
8' A Milli Takımımız beraberlik golüne yaklaştı. Eren Elmalı'nın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.
13' Yamal'ın şutunda Uğurcan başarılı.
20' Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya çektiği şutta topu direğe nişanladı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.
21' Gol! İspanya Merino'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi.
23' Kenan Yıldız'ın sert şutunda Unai Simon topu çelmeyi başardı.
24' Lamine Yamal net gol fırsatından yararlanamadı.
32' Yamal'ın şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.
44' İspanya'da oyuncu değişikliği: Nico Williams sakatlanarak kenara geldi. Yerine Ferran Torres oyuna dahil oldu.
45+1' Gol! Merino kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.
İY: Türkiye 0-3 İspanya
A Milli Takımımızda oyuncu değişikliği: Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.
49' Ferran Torres'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta Uğurcan gole izin vermedi.
53' Gol! Ferran Torres farkı 4'e çıkardı.