A Milli Takımımız Gürcistan deplasmanında!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ne Gürcistan deplasmanında başladı.

Ay Yıldızlılar, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanan kritik öneme sahip zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

GÜRCİSTAN 0-2 TÜRKİYE CANLI ANLATIM

İtalyan hakem Davide Massa'nın ilk düdüğüyle maça A Milli Takımımız başladı.

1' GOOOOOOOOOL! Mert Müldür'ün kafa golüyle A Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

9' İsmail Yüksek'in ön alan baskısı sonuç verdi. Topu Arda Güler'e aktardı. Arda'nın şutunda Gürcistan defansı son anda topun kaleye gitmesini engelledi.

18' Kochorashvili uzaklardan şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı gitti.

20' Sarı kart! İsmail Yüksek, Kvaratskhelia'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

23' Arda Güler ceza sahası dışından çektiği şutta çerçeveyi bulamadı.

35' Millilerimiz duran toptan yine tehlike yarattı. Arda Güler'in yaptığı tehlikeli ortada, Mamardashvili topu ıskaladı. Ancak arka direkte kimse dokunamadı.

37' Eren Elmalı sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle tedavisinin ardından oyuna döndü.

39' Sarı kart! Uğurcan Çakır'ın deparında araya giren Lochoshvili sarı kartla cezalandırıldı.

40' Sarı kartı! Kakabadze'nin Kenan Yıldız'a müdahalesi sonrası Massa yine sarı kartına başvurdu.

41' GOOOOOOOOL! Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önüne alıp düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Gürcistan karşısında farkı 2'ye çıkardı.

45+2' Gürcistan gole yaklaştı. Arka direğe yapılan ortada Lochoshvili net pozisyonu değerlendiremedi.

İY: Gürcistan 0-2 Türkiye