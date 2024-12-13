A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemelerindeki rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın kura çekimi, FIFA’nın İsviçre’deki merkezinde gerçekleştirildi.

AVRUPA ELEMELERİ’NDE 54 ÜLKE YARIŞTI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için yapılan kura çekimine toplamda 54 ülke katıldı. Çekilen kuralar sonucunda ülkeler, 6’sı beşer, 6’sı ise dörder takımlı olmak üzere 12 gruba ayrıldı. Beş takımlı gruplarda maçlar mart ayında başlarken, dörder takımlı grupların karşılaşmaları eylül ayında başlayacak. Gruplardaki takımlar, rakipleriyle iç saha ve deplasmanda toplam iki maç oynayacak. Avrupa eleme müsabakaları ise Kasım 2025’te sona erecek.

UEFA'NIN GRUP KISITLAMALARI

UEFA Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda bazı ülkeler aynı gruba alınmadı. Cebelitarık/İspanya, Kosova/Bosna-Hersek, Kosova/Sırbistan ve Ukrayna/Beyaz Rusya gibi eşleşmelere izin verilmezken, kış koşullarındaki riskler nedeniyle İzlanda ve Faroe Adaları da aynı gruba dahil edilmedi.

AVRUPA’DAN 16 TAKIM DÜNYA KUPASI’NA GİDECEK

Yeni formatıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na toplam 48 takım katılacak. Avrupa elemelerinde grup birincisi olan 12 takım, doğrudan turnuvaya katılım hakkı kazanacak. Kalan 4 yer için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın yer alacağı play-off maçları oynanacak. Bu play-off mücadeleleri Mart 2026’da gerçekleştirilecek.

TURNUVA TAKVİMİ VE FİNAL MAÇI

2026 Dünya Kupası’nda toplam 48 takım, 12 farklı grupta mücadele edecek. Turnuva boyunca 104 karşılaşma oynanacak. Açılış maçı, 11 Haziran 2026’da Meksika’nın başkenti Meksiko’da bulunan 83 bin kişilik Azteca Stadyumu’nda yapılacak. Büyük final ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM’IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

FIFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye’nin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri de belirlendi. İşte gruplar ve eşleşmeler:

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

A GRUBU: *Almanya-İtalya galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C GRUBU: *Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D GRUBU: *Fransa-Hırvatistan galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E GRUBU: *İspanya-Hollanda galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: *Portekiz-Danimarka galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti

G GRUBU: *İspanya-Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs

I GRUBU: *Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya

J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk

L GRUBU: *Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ