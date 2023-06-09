A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Letonya ve Galler maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Stefan Kuntz'un seçtiği isimler şu şekilde;

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.

MAÇLAR NE ZAMAN?
A Milli Takım 16 Haziran Cuma günü 21.45'te Letonya deplasmanına çıkacak. Mücadele Skonto Stadyumu'nda oynanacak.

Millier 19 Haziran'da ise Galler'i ağırlayacak. Karşılaşmaya Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.

fylhlrfxgayssmz.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Putin Avrupa’nın dibine nükleer silah konuşlandıracak Dünya
Putin Avrupa’nın dibine nükleer silah konuşlandıracak
Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı Güncel
Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı
Gaziantep FK'da başkan belli oldu Spor
Gaziantep FK'da başkan belli oldu
Tonlarca kaçak çay yakalandı Güncel
Tonlarca kaçak çay yakalandı
Ofspor Başkanı Saral'dan flaş açıklamalar Spor
Ofspor Başkanı Saral'dan flaş açıklamalar
Henüz ekonomide bir etkisi hissedilmeyen Mehmet Şimşek'e iş dünyasından ilk övgü Sabancı'dan Ekonomi
Henüz ekonomide bir etkisi hissedilmeyen Mehmet Şimşek'e iş dünyasından ilk övgü Sabancı'dan
İYİ Parti’den CHP’ye destek şartı: Hep bir fedakarlık beklemek olmaz Güncel
İYİ Parti’den CHP’ye destek şartı: Hep bir fedakarlık beklemek olmaz