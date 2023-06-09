A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Teknik direktör Stefan Kuntz'un seçtiği isimler şu şekilde;
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.
MAÇLAR NE ZAMAN?
A Milli Takım 16 Haziran Cuma günü 21.45'te Letonya deplasmanına çıkacak. Mücadele Skonto Stadyumu'nda oynanacak.
Millier 19 Haziran'da ise Galler'i ağırlayacak. Karşılaşmaya Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.