A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milliler; Letonya, Norveç ve Fas ile mücadele edecek. Kadroya davet edilen oyuncular, 2 Ekim Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alpay Yüzgeç (ZVV Ede Futsal), Rıza Ahmetoğlu, Süleyman Mehmet Torun (Adana 1954 FK)

Savunma: Burak Uğurlu (Gaziantep Kale), Mehmet Yiğit (Keçiören Bağlum Belediye), Yağız Yolcu (Kocaelispor)

Kanat: Melih Kaan Özkul (İstatistikspor), Umur Ağır (Krijnen Malle), Ramazan Bildirici (Çamlıca Spor), Erdem Kuş (RS Anderlect), Tahsin Özdağ (Bingöl Gençlik Spor)

Forvet: Muhammet Altunay (Şişli), Cem Keskin (Şişli), Adem Küçükkartal (Brondby IF Futsal), Rıdvan Baydan (Alipaşa)