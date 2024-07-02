A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Hollanda, Romanya engelini rahat geçti, çeyrek finale çıktı. A Milli Takım, Avusturya'yı elerse rakibimiz Hollanda olacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Son 16 Turu heyecanı devam ediyor.

Günün ilk karşılaşması Romanya ile Hollanda arasındaydı.

Münih şehrindeki 75 bin kişilik Allianz Arena Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hollanda 3-0 kazandı. Portakallar'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cody Gakpo, 83 ve 90+4. dakikalarda da Donyell Malen kaydetti.

Hollanda bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırırken, Romanya elendi.

Yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek Denis Draguş ilk 11'de başladığı maçta 72. dakikada yerini Galatasaray'dan Cicaldau'ya bıraktı. Gaziantep FK kalecisi Florin Nita 90 dakika sahada kalırken, Deian Sorescu şans bulamadı.

A Milli Takımımız saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Tur atlaması halinde Ay-Yıldızlı ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda olacak.

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