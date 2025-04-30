A Milli Takım'ın FIBA EuroBasket 2025'teki maç takvimi belli oldu

FIBA EuroBasket 2025'te mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı. Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek EuroBasket'in final aşaması ise Riga'da yapılacak.

A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile birlikte yer alan milliler, turnuvadaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Letonya ile oynayacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek ve bu turdaki müsabakalarını 6-7 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

27 Ağustos Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye



29 Ağustos Cuma

14.45 Türkiye-Çekya



30 Ağustos Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz



1 Eylül Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye



3 Eylül Çarşamba

21.15 Türkiye-Sırbistan