Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'ın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde deplasmanda oynayacağı Gürcistan maçının ilk 11'i belli oldu.

A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

