A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu

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A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’a karşı oynayacağı play off maçının nerede oynanacağı belli oldu. TFF, maçın İstanbul’da oynanacağını duyurdu.

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.

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