A Milli Takım'ın rakibi Avusturya oldu. Kimdir bu Avusturya? Maç ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yolumuza devam ediyoruz... F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız 2-1'lik skorla kazandı, puanını 6'ya yükseltip ikinci sırayı kaptı.

Son 16 Turu'na yükselen Ay-Yıldızlı ekibimiz, D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşti. A Milli Takımımız Mart 2024'te Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu yenilgi, milli takımın tarihindeki en büyük mağlubiyetlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Şimdi hesap zamanı. 2 Temmuz'da karşılaşacağımız Avusturya'dan hem bu ağır mağlubiyetin rövanşını almak hem de EURO 2024'te çeyrek finale çıkmak istiyoruz.

Peki Avusturya nasıl bir takım... Rakibimizi yakından tanıyalım.

Avusturya'yı Ralf Ragnick çalıştırıyor. Eleme grubunda Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile karşılaştı. F Grubu'nda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci olarak EURO 2024 biletini aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Avusturya; Fransa, Hollanda ve Polonya ile karşılaştı. 2 Galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Avusturya lider şekilde adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Bu grupta Fransa 5 puanla ikinci, Hollanda 4 puanla üçüncü oldu. Polonya 1 puanda kalıp elendi. Hollanda'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Avusturya, Polonya'yı da 3-1'le geçti. Avusturya, Fransa'ya ise 1-0 yenildi.

Avusturya, yıldız oyunculardan ziyade Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı disiplinli ve sistematik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, takımın önemli oyuncuları arasında.

Avusturya'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Tobias Lawal (LASK), Patrick Pentz (Brondby), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Niklas Hedl (Rapid Wien)

Defans: Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Stefan Posch (Bologna), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Kevin Danso (Lens), Phillipp Mwene (Mainz 05), Flavius Daniliuc (Salzburg), Gernot Trauner (Feyenoord), Leopold Querfeld (Rapid Wien)

Orta saha: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Münih), Florian Kainz (Köln), Nicolas Seiwald (Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alexander Prass (Sturm Graz), Matthias Seidl (Rapid Wien), Thierno Ballo (Wolfsburg)

Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Marco Grüll (Rapid Wien), Maximilian Entrup (Hartberg)

Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi:

Avusturya, Avrupa Şampiyonası'na daha önce 3 kez katıldı. En iyi sonucunu 2020'de gruptan çıkarak elde eden Avusturya, diğer iki turnuvada grup aşamasında elendi. Toplamda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Avusturya, bu maçlarda 7 gol atıp 12 gol yedi.

2008: Grup aşaması

2016: Grup aşaması

2020: Son 16 turu

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